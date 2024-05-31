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США передали Украине точные инструкции о возможных ударах по РФ

NYT: Пентагон передал Украине точные инструкции по допустимым ударам по РФ

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Shutterstock

Пентагон передал Украине точные инструкции о том, какие удары с применением американского оружия по признанной Западом территории РФ будут считаться допустимыми. Об этом пишет The New York Times.

Соответствующие указания министр обороны США Ллойд Остин III передал генералу Кристоферу Каволи, главе Европейского командования США. Каволи же передал эти распоряжения украинской стороне.

«Решение [президента США Джо] Байдена, похоже, знаменует собой первый раз, когда американский президент санкционировал ограниченные военные атаки на артиллерию, ракетные базы и командные центры внутри границ противника с ядерным оружием», — отметили авторы статьи.

Отмечается, что «одобрены» исключительно удары по объектам на территории РФ, используемым для наступления на Харьков. При этом удары с территории РФ по любым другим регионам Украины отражать с помощью этого оружия не разрешается.

До этого Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием.

Ранее конгрессмен Гетц предрек третью мировую войну после разрешения Киеву бить по РФ.

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