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Американская и британская авиации ударили по объектам хуситов в Йемене

РИА: авиация США и Британии нанесла 13 ударов по объектам хуситов в Йемене

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Steve Helber/AP

Военная авиация США и Великобритании вечером 29 мая нанесла 13 ударов по позициям хуситов в трех провинциях Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники во властях страны.

Источник заявил, что истребители нанесли серию одновременных ударов по казармам и технике группировки «Ансар Аллах» в Сане, а также провинциях Ходейда и Таиз.

По информации источника, боевые самолеты США и Британии совершили три рейда на лагерь Аль-Нахдайн сил Республиканской гвардии на территории президентского комплекса к югу от Саны.

Еще один воздушный удар был нанесен по авиабазе Эд-Дулейми, расположенной рядом с международным аэропортом Саны. Кроме того, под обстрел попали объекты связи в районе Аль-Аабус на юге Таиланда.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщало, что члены группировки «Ансар Аллах» запустили противокорабельную баллистическую ракету по направлению к Аденскому заливу.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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