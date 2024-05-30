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Военкоры сообщили о попадании ВСУ в котел в Волчанске

«Военная хроника»: ВС РФ взяли ВСУ в котел, уничтожив последний мост в Волчанске

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Evgeniy Maloletka/AP

Группировка Вооруженных сил Украины в Волчанске оказалась в котле. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным военных корреспондентов, российская сторона уничтожила расположенный на улице Ленина через реку Волчья последний мост. Через этот мост украинская пехота пыталась перебраться на другой берег.

Утром 30 мая агентство ТАСС сообщило, что подразделения группировки «Север» взяли в плен семерых спецназовцев Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По информации журналистов, это произошло в районе харьковского города Волчанска.

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска заняли в Липцах господствующие высоты, чтобы наносить удары по резервам украинских Вооруженных сил.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрь

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