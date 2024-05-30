Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четыре украинских дрона сбили над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 20.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — рассказали в ведомстве, уточнив, что противник применил дроны самолетного типа.  

Днем 30 мая российские силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. По информации ведомства, для атаки использовались дроны, имеющие крылья, а не винты.

В конце весны атаки на Белгородскую область усилились. Регион граничит с Харьковской областью Украины, на территории которой Вооруженные силы (ВС) России начали наступление, освободив за неделю более 10 населенных пунктов. Согласно сводкам Минобороны, военные продолжают наступление в сторону оборонительных сооружений ВСУ.

До этого в Черном море военные России уничтожили четыре морских беспилотника ВСУ.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами