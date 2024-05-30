Четыре украинских дрона сбили над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 20.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — рассказали в ведомстве, уточнив, что противник применил дроны самолетного типа.

Днем 30 мая российские силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. По информации ведомства, для атаки использовались дроны, имеющие крылья, а не винты.

В конце весны атаки на Белгородскую область усилились. Регион граничит с Харьковской областью Украины, на территории которой Вооруженные силы (ВС) России начали наступление, освободив за неделю более 10 населенных пунктов. Согласно сводкам Минобороны, военные продолжают наступление в сторону оборонительных сооружений ВСУ.

До этого в Черном море военные России уничтожили четыре морских беспилотника ВСУ.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).