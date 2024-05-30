Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле села Белянка пострадал житель

close
100%
Роман Старовойт' class="item-image" >
Телеграм-канал Роман Старовойт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что под обстрел попало село Белянка Шебекинского городского округа.

«В результате взрыва один человек пострадал», — отметил он.

По словам губернатора, мужчина получил множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Медики скорой помощи оказали ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался. Гладков обратил внимание, что из-за взрыва полностью сгорел экскаватор.

До этого ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) село Муром в Белгородской области. Губернатор отметил, что, по предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Повреждение получили газопровод и одно из частных домовладений.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами