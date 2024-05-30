Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что под обстрел попало село Белянка Шебекинского городского округа.

«В результате взрыва один человек пострадал», — отметил он.

По словам губернатора, мужчина получил множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Медики скорой помощи оказали ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался. Гладков обратил внимание, что из-за взрыва полностью сгорел экскаватор.

До этого ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) село Муром в Белгородской области. Губернатор отметил, что, по предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Повреждение получили газопровод и одно из частных домовладений.

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