Франция может отправить инструкторов на Украину в ближайшее время

Франция может в ближайшее время отправить своих военных инструкторов на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, французские власти могут принять решение об отправке инструкторов на Украину уже на следующей неделе. На первом этапе Франция планирует отправить ограниченное число инструкторов, после их количество планируется увеличить до нескольких сотен.

Отмечается, что некоторые союзники обеспокоены таким решением Парижа, так как считают, что это может привести к прямому столкновению с Россией.

До этого газета Le Monde писала, что президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Отправка коалиции на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. Предполагается, что Макрон сделает заявление об этом на следующей неделе во время визита во Францию украинского президента Владимира Зеленского в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.