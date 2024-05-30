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Италия подтвердила свою позицию по ударам ВСУ по территории РФ

Министр Таяни: Италия против применения своего оружия против объектов в России

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Roberto Monaldo/Global Look Press

Италия никогда не отправит своих солдат на Украину и выступает против применения ВСУ итальянского оружия против объектов на территории РФ, заявил глава МИД страны Антонио Таяни. Его цитирует Reuters.

«Все оружие, поступающее из Италии [на Украину], должно использоваться внутри Украины», — сказал министр в разговоре с телеканалом RAI.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. После этого на Западе начались дискуссии на тему оправданности такого шага, а Кремль предупредил страны НАТО о последствиях.

Итальянская сторона несколько раз проговаривала свою позицию по ударам ВСУ по объектам в России. Помимо Таяни, с критикой предложения Столтенберга выступали премьер-министр Джорджа Мелони и вице-премьер Маттео Сальвини. Последний назвал генсека НАТО «опасным господином».

Ранее в Италии заявили, что РФ может наносить удары по территории НАТО.

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