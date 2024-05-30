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Обломки украинского беспилотника повредили трансформаторную подстанцию на Кубани

Оперштаб Кубани: подстанция получила повреждения при падении украинского БПЛА

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Обломки украинского дрона упали на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае, в результате объект получил повреждения, но незначительные. О последствиях атаки аппарата сообщили в региональном оперштабе.

«В станице Вышестеблиевской обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения», — сообщили в оперштабе.

По данным представителей штаба, на месте уже находятся сотрудники специализированных служб и ведут работу по очистке территории.

Также сейчас идет оценка нанесенного ущерба оборудованию, размещенному на подстанции. Информации о пострадавших пока нет.

До этого в Минобороны России сообщали о массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. По данным ведомства, в общей сложности были уничтожены пять дронов.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, атаками беспилотников на Краснодарский край Киев пытается сорвать курортный сезон и запугать местных жителей.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как защищают Москву и регионы от беспилотников.

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