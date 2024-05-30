Стало известно о работе американского дрона над Крымом перед атакой ВСУ

Перед тем, как Вооруженные силы Украины попытались атаковать ракетой Крым, над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Предполагается, что американский дрон наводил удар. Он вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии и в течение нескольких часов изучал обстановку на Крымском полуострове, находясь в нейтральном воздушном пространстве.

По данным Shot, ракетная атака на Крым была осуществлена около часа ночи, 30 мая. В связи с этим движение машин по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут. После отражения удара работу паромной переправы временно приостановили.

Незадолго до этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 30 мая уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, беспилотники самолетного типа и безэкипажные катера, принадлежащие ВСУ и готовящиеся атаковать объекты на российской территории.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.