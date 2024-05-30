Объекты инфраструктуры поражены в Харьковской области

Несколько объектов инфраструктуры Малоданиловской общины в Харьковской области Украины в ночь на 30 мая поражены взрывами. Об этом сообщил глава общины Александр Гололобов, его слова приводит РБК-Украина.

По его словам, всего по территории общины было нанесено пять ракетных ударов.

Также мэр города Харькова Игорь Терехов сообщал о повреждении объекта инфраструктуры в результате ракетного удара. В это время в городе действовала воздушная тревога. На месте взрыва произошел пожар.

Незадолго до этого стало известно, что в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошел ряд взрывов. В 22:23 мск 29 мая в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.