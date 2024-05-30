Средства ПВО пресекли атаку ВСУ ракетами ATACMS и дронами по территории России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 30 мая пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет «ATACMS», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории России. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря, еще восемь дронов перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.

Кроме того, в акватории Черного моря ликвидированы два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на 30 мая ВСУ совершили обстрел села Дорогощь Грайворонского городского округа в регионе. Обстрел привел к повреждению линии электропередачи (ЛЭП). В связи с этим жители сел Дорогощь и Смородино остались частично без света.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.