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Средства ПВО пресекли атаку ВСУ ракетами ATACMS и дронами по территории России

МО РФ: 8 ракет ATACMS, 8 дронов и 2 безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Крыму

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 30 мая пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет «ATACMS», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории России. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря, еще восемь дронов перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.

Кроме того, в акватории Черного моря ликвидированы два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на 30 мая ВСУ совершили обстрел села Дорогощь Грайворонского городского округа в регионе. Обстрел привел к повреждению линии электропередачи (ЛЭП). В связи с этим жители сел Дорогощь и Смородино остались частично без света.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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