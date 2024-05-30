В украинском Днепре раздалось несколько взрывов

В украинском городе Днепр (ранее — Днепропетровск) произошел ряд взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

В 22:23 мск 29 мая в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Поступила информация о приближении к городу ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сообщалось о взлете с российских аэродромов стратегических бомбардировщиков.

В 23:50 мск в Днепре прозвучал первый взрыв. Затем в городе стали работать средства противовоздушной обороны. После этого в Днепре произошло еще несколько взрывов.

Взрывы прогремели также и в городе Павлоград.

Власти призвали население не покидать укрытия.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория населенного пункта Часов Яр освобождена российскими войсками почти на 70%.

Ранее в Италии заявили, что РФ может наносить удары по территории НАТО.