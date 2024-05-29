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В Госдепе не поддержали удары ВСУ по территории России

Госдеп: США не поощряют удары вне Украины, но Киев сам должен принимать решения

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Tobias Hase/Global Look Press

Соединенные Штаты не одобряют нанесение ударов вне Украины, но признают право Киева на самостоятельные решения в этом вопросе. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«Мы не поощряли удары вне Украины и не содействовали им. Украина, как я говорил ранее, должна сама принимать решения, как эффективнее защищать себя», – сказал Блинкен, выступая на пресс-конференции в Кишиневе.

Госсекретарь отметил, что в Вашингтоне позаботятся о том, чтобы Украина располагала необходимыми ресурсами для самообороны.

До этого украинское издание «Лига. Новости» перечислило западных союзников Киева, готовых разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории РФ, полученным от них оружием. Так, по информации издания, свои снаряды разрешили использовать Великобритания, Польша, Франция, Чехия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония.

Накануне глава Североатлантического альянса заявил, что страны НАТО должны самостоятельно, а не коллективно, принимать решения о предоставлении Украине права на использование их оружия для нанесения ударов по территории РФ.

Ранее Италия резко ответила на призывы разрешить Украине обстреливать территорию России.

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