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Страны НАТО изучают возможности усиления ПВО

Постпред Смит: НАТО изучает возможности усиления ПВО территории альянса

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Global Look Press

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что в США и союзники изучают возможности усиления противовоздушной обороны, а также возможности поставок ПВО Украине. Ее слова, сказанные на брифинге в связи с предстоящей 30-31 мая неформальной министерской встречей членов альянса, передает РИА Новости.

«Мы изучаем ряд предложений по усилению противоракетной обороны территории НАТО и, вероятно, на саммите сможем сказать больше по этой теме», — сказала Смит.

Она добавила, что страны-участницы блока пытаются найти дополнительные формы ПВО, чтобы передать их ВСУ и доставить в Харьков и Одессу.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - члены НАТО должны самостоятельно, а не коллективно, принимать решения о предоставлении Украине права использовать их оружие для ударов по территории России.

Ранее в США высказались о действиях Украины против России.

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