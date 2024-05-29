Российская армия уже не раз вела атаки по украинским военным аэродромам, которые предназначались для истребителей F-16. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

В публикации подчеркнули, что возможности украинских военных ограничены не только небольшим числом пилотов, которые в настоящее время проходят обучение. В дефиците обслуживающий персонал, а также техническая инфраструктура, такая как военные аэродромы.

«Россия <…> неоднократно наносила ракетные удары по военным аэродромам на западе Украины», — подчеркнули авторы материала.

Накануне российские самолеты уничтожили два безэкипажных катера недалеко от Крыма. Инцидент произошел около 11:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.