Киев использует только первую партию дальнобойных ракет, переданных Францией и Британией

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящее время использует только первую поставку дальнобойных ракет. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о предоставленных Францией и Великобританией ракетах в соответствии с двусторонними соглашениями по безопасности.

«Некоторые из заключенных соглашений уже начали свое действие, в частности, относительно дальней дальности ракет. Например, мы заключали соглашения с Великобританией и Францией, которые предусматривают определенное количество дальнобойных возможностей. Первая партия таких ракет уже находится в Украине, и мы успешно использовали их», — отметил Зеленский.

До этого Украина подписала соглашение о безопасности с еще одной европейской страной. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали в Лиссабоне соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, рассчитанное на десять лет. Об этом сообщается на сайте офиса главы украинского государства.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.