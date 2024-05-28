Зеленский случайно раскрыл информацию о пилотах F-16

Президент Украины Владимир Зеленский нечаянно раскрыл информацию о пилотах, которые готовятся к управлению американскими истребителями F-16. Эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

Он отметил, что пресс-служба украинского лидера выложила видео с его встречей с летчиками, при этом их лица не были скрыты. Руденко подчеркнул, что пилоты представляют собой ценные кадры, на обучение которых противник тратит значительные ресурсы и время. Он также отметил, что за такими специалистами ведется настоящая охота.

Военный корреспондент предположил, что размещение этих кадров было направлено на продвижение образа. «Теперь мы знаем, где искать и кого», — заключил он.

20 мая Зеленский заявил, что западные союзники должны поставить Украине 120-130 самолетов для удовлетворения потребностей в авиации. Он прокомментировал военную помощь Запада для Украины, включая планы по поставке истребителей F-16.

Президент надеется, что самолеты прибудут в Украину и будут задействованы как можно скорее.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.