Путин заявил, что иностранные военные на Украине окажутся в зоне поражения ВС РФ

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что иностранные военные на Украине окажутся в зоне поражения российских войск. Его слова публикует Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Если они (иностранный контингент. — «Газета.Ru») там находятся, то они также будут в зоне поражения наших Вооруженных сил», — пояснил Путин.

Кроме того, он назвал идею держать иностранных наемников вдоль границ Украины для высвобождения солдат ВСУ «чушью и дурью».

До этого Путин обвинил страны Запада в попытке создать видимость всемирной поддержки своих решений.

Таким образом Путин прокомментировал обвинения в адрес России в отказе от мирных переговоров. Президент уточнил, что «тысячу раз сказал» публично о готовности страны к мирному диалогу.

По его словам, также необходимо проводить глубокий анализ легитимности украинской власти, а единственной легитимной властью в стране является Верховная рада и ее спикер.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.