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В Раде назвали причину больших потерь украинских войск

Депутат Рады Чернов обвинил западные страны в больших потерях украинских войск

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Anna Kudriavtseva/Reuters

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернов возложил на западные страны ответственность за большие потери армии страны в ходе продвижения Вооруженных сил РФ в Харьковской области. Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам парламентария, украинские разведывательные службы еще до активизации боевых действий в Харьковской области получили информацию о том, что РФ накапливает силы на своей стороне границы. Но из-за запрета западных государств использовать их оружие для ударов по российской территории Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли предотвратить наступление, сказал он.

«Нам нужно было ждать, когда они (российские войска. — «Газета.Ru») пересекут границу. Это стоило нам многих жизней», — подчеркнул депутат.

При этом журналисты обратили внимание, что теперь Киев боится повторения подобного сценария.

28 мая в Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран — членов Европейского союза (ЕС). Как рассказал верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи, ключевой темой обсуждения стало снятие запрета на удары Украины по РФ при помощи западного оружия.

Ранее в Кремле сообщили о разработке контрмер на случай, если западные страны разрешать Украине атаковать РФ их оружием.

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