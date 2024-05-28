Стало известно о применении ВСУ газовых гранат с отравляющим веществом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют боеприпасы с химическими средствами раздражающего действия в зоне СВО. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает Минобороны.

По его словам, в составе боеприпасов присутствовали не только хлорпикрин, но и другие вещества, в частноcти CS. Он рассказал, что такие боеприпасы были применены на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

Днем 28 мая Кириллов заявил, что Вооруженные силы Украины планируют крупномасштабное применение токсичных веществ.

Также он рассказал, что применение украинскими боевиками отравляющих веществ приобрело с молчаливого согласия американских властей системный характер.

26 мая полковник запаса Геннадий Алехин сказал, что ВСУ применили химическое оружие вблизи города Липцы в Харьковской области. По его словам, возле города идут бои. Российским бойцам пришлось отойти на заранее подготовленные позиции.

Ранее ВСУ превратили психбольницу в опорный пункт.