При ночной атаке на Луганск могли использовать ракеты ATACMS

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганск ночью 28 мая могла пройти с использованием баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Ночная атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Одна ракета была уничтожена в воздухе силами ПВО, вторую сбили», — рассказал источник.

Он уточнил, что боевая часть второго снаряда взорвалась при падении, из-за чего загорелась сухая трава на территории площадью 800 квадратных метров. Пожар потушили ночью.

При второй атаке на Луганск ВСУ использовали беспилотники, которые были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), добавил источник.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений украинских властей Родион Мирошник предполагал, что повторный удар по Луганску был нанесен по территории, где работали спасатели после предыдущего обстрела города.

Ранее сообщалось, что украинские военные стали чаще использовать FPV-дроны против мирных жителей в ЛНР.