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Эксперт заявил, что НАТО пытается нормализовать вовлеченность альянса в кризис на Украине

Эксперт Мельничук: НАТО пытается нормализовать участие в конфликте на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Политолог Сергей Мельничук заявил, что разрешение на присутствие французских военных инструкторов в учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) носит демонстративный характер, так как западные военные уже давно находятся на Украине, и НАТО все больше вовлекается в украинский конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политолога, подписанное главкомом ВСУ Сырским разрешение имеет исключительно демонстративный характер. Для западных инструкторов и наемников и до этого не было каких-либо ограничений.

Эксперт отметил, что украинские власти сейчас зависят от Запада во множестве аспектов, связанных с боевыми действиями. Это касается не только поставок Киеву западного оружия, но и разведки и обучения солдат ВСУ. Поэтому на Украине вынуждены создавать условия для пребывания западных инструкторов. США и страны НАТО пытаются нормализовать свою вовлеченность в конфликт.

Мельничук подчеркнул, что Запад использует тактику постепенного разрешения властям Украины делать то, что они уже и так делают. Так было с применением поставленного ВСУ оружия по целям на территории России, сейчас подобное происходит и с отправкой западных инструкторов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности.

Ранее сообщалось, что французским инструкторам разрешили готовить военных ВСУ на Украине.

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