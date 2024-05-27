Россия ударила КАБами по позициям украинской армии

Атака Вооруженных сил России (ВС РФ) на позициям украинской армии в Харьковской области при помощи управляемых авиационных бомб была зафиксирована на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канале «Политика Страны».

На записи, сделанной с дрона, видно четыре мощных взрыва, произошедших в районе населенного пункта Липцы.

КАБ-500 представляет собой целое семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

До этого глава администрации региона Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно контратакуют на севере Харьковской области, но прорвать линию обороны российских войск не могут.

Ранее украинскую армию обвинили в применении химоружия в Харьковской области.