Украинский дрон-камикадзе атаковал поселок в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших в результате падения беспилотника нет, однако на одной из улиц была повреждена линия газоснабжения.

Гладков уточнил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

До этого глава региона сообщал, что в Белгородской области будет усилен контроль за дорогами к населенным пунктам, в которых объявлен режим ЧС.

Утром 27 мая ВСУ нанесли удар беспилотником-камикадзе по селу Березовка в Борисовском районе Белгородской области.

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгений Яшин также заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли пять артиллерийских ударов в район водозабора в Энергодаре.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.