Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запущенная ракета КНДР могла взорваться в небе на границе с Китаем

Предупреждение об эвакуации в Японии из-за ракетного пуска КНДР отменено

close
100%
Силы самообороны Японии

Предупреждение об эвакуации для жителей японской Окинавы после ракетного пуска КНДР отменено. По данным японской системы экстренного оповещения J-Alert, ракета не будет пролетать над Японией.

Также телеканал HNK опубликовал видеоролик с яркой вспышкой в небе, похожей на взрыв, в районе границы Китая и Северной Кореи. Местные наблюдатели допускают, что анонсированный ранее запуск спутника мог завершиться неудачно.

Днем 27 мая японская береговая охрана зарегистрировала пуск неустановленного объекта со стороны Северной Кореи и предполагает, что им может оказаться баллистическая ракета.

Жителей южной префектуры Окинава попросили найти убежище в зданиях либо под землей. Судам в акватории предписали избегать приближения к обломкам ракеты в случае, если снаряд упадет в море.

До этого Пхеньян уведомил Японию о намерении в период с 27 мая по 4 июня осуществить запуск спутника. По имеющимся сведениям, траектория полета ракеты-носителя со спутником пройдет над Восточно-Китайским морем и филиппинским островом Лусон. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания профильным министрам по сбору информации в связи с предупреждением Северной Кореи.

Ранее G7 осудила КНДР и Иран за сотрудничество с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами