Запущенная ракета КНДР могла взорваться в небе на границе с Китаем

Предупреждение об эвакуации для жителей японской Окинавы после ракетного пуска КНДР отменено. По данным японской системы экстренного оповещения J-Alert, ракета не будет пролетать над Японией.

Также телеканал HNK опубликовал видеоролик с яркой вспышкой в небе, похожей на взрыв, в районе границы Китая и Северной Кореи. Местные наблюдатели допускают, что анонсированный ранее запуск спутника мог завершиться неудачно.

Днем 27 мая японская береговая охрана зарегистрировала пуск неустановленного объекта со стороны Северной Кореи и предполагает, что им может оказаться баллистическая ракета.

Жителей южной префектуры Окинава попросили найти убежище в зданиях либо под землей. Судам в акватории предписали избегать приближения к обломкам ракеты в случае, если снаряд упадет в море.

До этого Пхеньян уведомил Японию о намерении в период с 27 мая по 4 июня осуществить запуск спутника. По имеющимся сведениям, траектория полета ракеты-носителя со спутником пройдет над Восточно-Китайским морем и филиппинским островом Лусон. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания профильным министрам по сбору информации в связи с предупреждением Северной Кореи.

Ранее G7 осудила КНДР и Иран за сотрудничество с Россией.