Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США признали эффективность российских средств РЭБ на Украине

MWM: российские РЭБ глушат Starlink на Украине и мешают работе HIMARS

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сделали неэффективным используемое Украиной западное высокоточное вооружение. Об этом пишет Military Watch Magazine.

По данным американского издания, самыми уязвимыми к российским РЭБ западными боеприпасами стали артиллерийские снаряды с GPS-наведением Excalibur, ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и высокоточные управляемые бомбы JDAM. Украинские чиновники сообщили, что из-за этого Пентагон полностью прекратил поставки Excalibur.

Что касается HIMARS, то они были эффективными лишь до 2023 года, когда Вооруженные силы развернули системы РЭБ и лишили американские РСЗО связи со спутником, указывается в материале. Это вынудило армию Украины использовать «очень дорогие снаряды» HIMARS по низкоприоритетным целям.

Бомбы JDAM оказались неустойчивы к электронным помехам, идущим от российских РЭБ, что снизило их точность — промахи составляют от 200 метров до 1,2 км, отмечается в статье.

Также РЭБ мешают Вооруженным силам Украины использовать спутниковый интернет Starlink, предоставленный американским предпринимателем Илоном Маском. Из-за того, что русские научились отключать Starlink, им удается в последнее время демонстрировать успехи на ряде направлений в зоне спецоперации, добавил автор.

Ранее Илон Маск заявил о противодействии Starlink попыткам глушения со стороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами