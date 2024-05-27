В США признали эффективность российских средств РЭБ на Украине

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сделали неэффективным используемое Украиной западное высокоточное вооружение. Об этом пишет Military Watch Magazine.

По данным американского издания, самыми уязвимыми к российским РЭБ западными боеприпасами стали артиллерийские снаряды с GPS-наведением Excalibur, ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и высокоточные управляемые бомбы JDAM. Украинские чиновники сообщили, что из-за этого Пентагон полностью прекратил поставки Excalibur.

Что касается HIMARS, то они были эффективными лишь до 2023 года, когда Вооруженные силы развернули системы РЭБ и лишили американские РСЗО связи со спутником, указывается в материале. Это вынудило армию Украины использовать «очень дорогие снаряды» HIMARS по низкоприоритетным целям.

Бомбы JDAM оказались неустойчивы к электронным помехам, идущим от российских РЭБ, что снизило их точность — промахи составляют от 200 метров до 1,2 км, отмечается в статье.

Также РЭБ мешают Вооруженным силам Украины использовать спутниковый интернет Starlink, предоставленный американским предпринимателем Илоном Маском. Из-за того, что русские научились отключать Starlink, им удается в последнее время демонстрировать успехи на ряде направлений в зоне спецоперации, добавил автор.

Ранее Илон Маск заявил о противодействии Starlink попыткам глушения со стороны РФ.