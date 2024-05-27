Жителей Окинавы призвали спуститься в укрытия после ракетного пуска КНДР

Жителей японского острова японии Окинава призвали спуститься в укрытия после пуска ракеты КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на систему оповещения населения Японии J-Alert.

Перед этим береговая охрана Японии сообщила о возможном пуске ракеты Северной Кореей.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания кабмину из-за плана запуска спутника КНДР.

Отмечается, что глава правительства поручил профильным министрам оперативно предоставлять населению собранную информацию. Кроме этого, он призвал вместе с США и Южной Кореей требовать отказа Северной Кореи от запуска.

О планах по запуску спутника японская сторона была предупреждена КДНД заблаговременно. Запуск ожидался в период с 27 мая по 4 июня.

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