ВСУ атаковали Энергодар из артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли пять артиллерийских ударов в район водозабора в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Об этом пишет ТАСС.

«Пострадали два работника «Тепловодоканала». Это террористический акт», — сказала она.

До этого администрация Энергодара заявила о хаотичном артиллерийском обстреле города со стороны ВСУ. Власти призвали местных жителей не выходить на улицу.

22 мая ВСУ атаковали территорию цеха ЗАЭС дроном-камикадзе. Обошлось без пострадавших и критических разрушений. В пресс-службе станции назвали обстрелы станции и ее инфраструктуры террористическими актами.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью один гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность уязвимостью энергоснабжения ЗАЭС.