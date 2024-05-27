Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали Энергодар из артиллерии

ВСУ нанесли пять артиллерийских ударов по Энергодару

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли пять артиллерийских ударов в район водозабора в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Об этом пишет ТАСС.

«Пострадали два работника «Тепловодоканала». Это террористический акт», — сказала она.

До этого администрация Энергодара заявила о хаотичном артиллерийском обстреле города со стороны ВСУ. Власти призвали местных жителей не выходить на улицу.

22 мая ВСУ атаковали территорию цеха ЗАЭС дроном-камикадзе. Обошлось без пострадавших и критических разрушений. В пресс-службе станции назвали обстрелы станции и ее инфраструктуры террористическими актами.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью один гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность уязвимостью энергоснабжения ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами