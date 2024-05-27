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Белоруссия и Россия проведут совместные тактические учения

ВС Белоруссии и России проведут учения для совершенствования единой системы ПВО

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Вооруженные силы Белоруссии и России с 27 по 31 мая проведут совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС, ВКС и ПВО. Об этом сообщило белорусское минобороны в Telegram.

Учения пройдут в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО.

Руководить ими будет командование военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. К учению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС Белоруссии, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

В ходе учений военные двух стран отработают вопросы управления силами авиации и организации взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач.

Основные усилия этой тренировки направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения, добавили в минобороны республики.

До этого сообщалось, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе ядерных учений.

Ранее в России начался первый этап учений по применению нестратегического ЯО.

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