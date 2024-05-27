Энергодар попал под обстрел артиллерии

По городу Энергодару Запорожской области ведется хаотичный обстрел из артиллерии. Об этом заявила администрация города, передает РИА Новости.

«Внимание! Ведется хаотический обстрел из артиллерии», – говорится в сообщении.

В администрации призвали жителей Энергодара не выходить на улицу.

27 мая Вооруженные силы Украины атаковали село Березовка в Борисовском районе Белгородской области.

26 мая РИА Новости сообщало, что при обстреле Донецка со стороны украинских войск ракета попала в частный жилой дом. Обстрел пришелся по частному сектору Петровского района города. Одна из выпущенных ракет попала прямо в дом и встряла в пол. По словам очевидцев, в доме в момент обстрела находились пожилая женщина, однако обошлось без пострадавших.

До этого Кременная была обесточена из-за обстрела ВСУ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.