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Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе

Гладков: сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Сирена ракетной опасности была запущена в 13:07 мск.

27 мая Гладков сообщал, что украинский беспилотник атаковал заправочную станцию на въезде в город Шебекино. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал. В здании АЗС было выбиты стекла и поврежден навес.

Помимо этого, беспилотник самолетного типа сбили в селе Замостье Грайворонского городского округа. По словам губернатора, БПЛА взорвался в воздухе и его осколки посекли забор частного жилого домовладения и повредили легковой автомобиль. Никто не пострадал.

Украинский беспилотник также атаковал автомобильную стоянку в центре города Грайворон.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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