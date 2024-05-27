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Бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение силам ВСУ

Минобороны: бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение силам ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что столкновения с ВСУ произошли в районах населенных пунктов Раздоловка и Часов Яр в ДНР. По предварительным данным, противник потерял более 460-ти военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение.

Как уточнили в российском военном ведомстве, военные группировки «Центр» нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Это произошло в районах сел Семеновка и Новгородское. Бойцы отбили пять контратак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

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