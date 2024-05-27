Российские войска заняли село Нетайлово

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В министерстве также рассказали, что военные группировки «Центр» нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Это произошло в районах сел Семеновка и Новгородское.

В МО РФ добавили, что за сутки войскам удалось отбить пять контратак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское.

До этого в силовых структур ДНР рассказывали, что ВСУ покинули большую часть позиций в селе Нетайлово под Авдеевкой. Источник отмечал, что в населенном пункте было много мобилизованных штурмовиков, у многих из которых совсем не было опыта.

В конце мая сообщалось, что войска РФ взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР. Советник главы региона Дениса Пушилина Игорь Кимаковский говорил, что освобождение этого села приближает охват подразделений ВСУ в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой.

Ранее Пушилин заявил о планах по взятию под контроль четырех городов.