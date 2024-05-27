ВСУ атаковали заправку в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали заправочную станцию в Белгородской области при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на въезде в город Шебекино, уточнил Гладков.

В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, при этом в здании АЗС было выбиты стекла и поврежден навес.

Оперативные службы работают на месте, добавил он.

До этого Гладков сообщал, что участники территориальной самообороны сбили беспилотник самолетного типа в селе Замостье Грайворонского городского округа. По его словам, летательный аппарат взорвался в воздухе и его осколки посекли забор частного жилого домовладения и повредили легковой автомобиль. Никто не пострадал.

Помимо этого, украинский беспилотник атаковал автомобильную стоянку в центре города Грайворон.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.