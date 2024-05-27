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ЦАХАЛ нанес мощный удар по Рафаху на юге сектора Газа

Минздрав Газы: не менее 35 палестинцев погибли из-за атаки Израиля по Рафаху

Не менее 35 палестинцев погибли в результате ударов со стороны ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Рафахе. Об этом заявило Министерство здравоохранения Газы.

Власти Газы и медики заявили, что атака пришлась на лагерь, который сам Израиль определил как «безопасная зона».

По данным телеканала СNN, Армия обороны Израиля со своей стороны настаивает, что целью обстрела в этих местах стал комплекс боевиков ХАМАС, где получилось ликвидировать командира руководства группировки в Самарии и Иудее Ясина Рабиа и высокопоставленного чиновника Халеда Нагара. Военные ЦАХАЛ утверждают, что производили точные удары, основываясь на «разведывательных данных».

До этого Армия обороны Израиля зафиксировала восемь ракет, выпущенных из района Рафаха, часть удалось перехватить системе противовоздушной обороны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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