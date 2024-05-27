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Российский оператор FPV-дронов побил достижение советского снайпера Зайцева

РИА: оператор FPV-дронов ВС РФ уничтожил с помощью коптеров свыше 300 бойцов ВСУ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российский оператор FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») уничтожил свыше 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на инструктора Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет».

По его словам, результативность российского оператора FPV-дронов превысила показатель знаменитого снайпера и героя Советского Союза Василия Зайцева, который ликвидировал более 240 фашистов.

Как рассказал «Пиночет», подготовка оператора этого типа беспилотников занимает от двух-трех недель, а снайперу требуется как минимум полгода. Он отметил, что снайперу для выстрела надо скрытно выдвинуться на линию боевого соприкосновения, занять позицию, замаскироваться, длительное время наблюдать и вовремя уйти после уничтожения противника, в то время как оператор FPV-дронов может действовать на большом расстоянии.

Инструктор также обратил внимание, у оператора FPV-дронов значительно шире линейка целей, чем у снайпера.

«Это и «укреп», или цели в окопе, которых снайпер и не видит, и техника, включая танки», — продолжил он.

Поэтому такие операторы имеют соответствующую результативность, сказал «Пиночет».

«Мы в настоящий момент стоим на пороге войны будущего», — добавил он.

До этого сообщалось, что бойцы российской армии получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с мультичастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее российский солдат спасся после ударов семи FPV-дронов ВСУ.

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