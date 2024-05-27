ЦАХАЛ ликвидировал главу штаба ХАМАС на Западном берегу Иордана

Ликвидирован глава штаба радикального движения ХАМАС в результате удара с воздуха в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом говорится в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает ТАСС.

«Самолет израильских ВВС в результате основанного на данных разведки ЦАХАЛ удара уничтожил террориста Ясина Рабиа — командующего штаба ХАМАС в Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан], а также Халеда Нагара — высокопоставленного представителя крыла ХАМАС в Иудее и Самарии», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По их данным, удар был нанесен в районе Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха на основе точных разведывательных данных.

На днях представитель ХАМАС заявил, что движение не вернется к переговорам по вопросу с заложниками до тех пор, пока армия Израиля продолжает боевые действия на территории сектора Газа.

До этого агентство Reuters сообщало, что переговоры между Израилем и ХАМАС по вопросу освобождения израильских заложников должны начаться на этой неделе.

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