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ВСУ атаковали поселок Борисовка в Белгородской области

Гладков: мужчина получил ранение в результате атаки ВСУ на поселок Борисовка

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Настоящий Гладков/Telegram

Поселок Борисовка Борисовского района подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор заявил, что в результате падения беспилотника с последующей детонацией на стоянку коммерческого предприятия пострадал один мирный житель, который находился в автомобиле. У него было обнаружено осколочное ранение грудной клетки. Он был доставлен в больницу.

26 мая Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

В этот же день Гладков рассказал, что село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам ВСУ с помощью дронов. По его словам, был атакован движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу с осколочным ранением. Машина получила сильные повреждения.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником грузовик в Белгородской области.

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