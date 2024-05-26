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НАТО обвинили в подготовке ударов по РФ при помощи разведдронов

Рогов сообщил о подготовке НАТО ударов по РФ при помощи беспилотников

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

НАТО с помощью своих разведывательных дронов готовится к ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, поэтому РФ должна уничтожать эти беспилотники, считает глава комиссии Общественной палаты по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

«Удары по территории России... открыто координируются непосредственно разведывательно-ударными беспилотниками НАТО. Они готовят основу для дальнейших террористических ударов», — сказал Рогов.

Он объяснил, что после разведывательных операций НАТО украинские войска атакуют приграничные регионы ракетами и ударными дронами, поэтому можно говорить о непосредственной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине, в связи с чем беспилотники альянса должны стать законной целью для ВС РФ.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ ударили по украинскому аэродрому, который готовят к приему F-16.

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