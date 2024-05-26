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В Орловской области сбили украинские беспилотники

Глава Орловской области Клычков заявил об уничтожении трех БПЛА в регионе

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РИА «Новости»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава субъекта Андрей Клычков.

Он отметил, что всего в воздушном пространстве региона были уничтожены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб, добавил губернатор Орловской области.

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — уточняется в заявлении.

Утром 26 мая в небе над Брасовским районом Брянской области ликвидировали украинский дрон самолетного типа. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также специалисты не зафиксировали никаких разрушений.

До этого министерство обороны РФ сообщило о срабатывании систем ПВО в Курской области. В ведомстве подчеркнули, что вечером 25 мая около 23:40 мск в регионе заметили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате средства защиты успешно уничтожили летательный аппарат, предназначавшийся для ударов по объектам на территории страны.

Ранее в Республике Адыгея упал беспилотник.

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