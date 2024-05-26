Гражданам Украины предоставляют недостаточно информации о ходе мобилизации на территории страны. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военнослужащих.

В частности, такое заявление сделал боец 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Галас. По его словам, большинство людей не знает, что на самом деле происходит в рядах армии. Мужчина добавил, что властям следует оповещать жителей о ситуации в боевых бригадах.

«Это (недостаток информации. — «Газета.Ra») отпугивает людей», — сказал источник.

Он добавил, что в текущей ситуации мобилизация на Украине крайне необходима. Но многие граждане страны боятся попасть на линию фронта сразу после призыва на службу. При этом, как сказал Галас, подобные слухи не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Также ситуацию прокомментировал один из командиров ВСУ, пожелавший сохранить анонимность. Он отметил, что некоторые новобранцы не проходили специальную подготовку и не обладают необходимыми навыками для ведения боевых действий. Это мешает превращать их в «настоящих профессионалов», резюмировал мужчина.

Ранее на Украине придумали новый способ поиска граждан, уклоняющихся от службы в армии.