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Семь беспилотников ВСУ сбили над Курской областью

Губернатор Смирнов: семь беспилотников ВСУ сбили в двух районах Курской области

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в Рыльском и Курчатовском районах Курской области в ночь на 26 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Этой ночью семь украинских беспилотников самолетного типа были сбиты в Курчатовском и Рыльском районах Курской области. Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу», — говорится в сообщении.

Он также предупредил, что при обнаружении обломков беспилотников нельзя трогать и приближаться к ним. Необходимо сообщить о находке по телефону 112.

До этого Минобороны РФ информировало, что российская ПВО около 23:40 сбила украинский беспилотник над территорией Курской области. В министерстве отметили, что это был дрон самолетного типа.

25 мая украинские беспилотники атаковали села Успеновка и Гордеевка Кореневского района Курской области. В первом населенном пункте после падения дрона-камикадзе возник пожар в здании бывшего клуба, во втором — загорелся автомобиль. Никто не пострадал.

20 мая жительница села Гордеевка наступила на взрывное устройство и получила ранение.

Ранее украинский дрон атаковал машину коммунального предприятия в Курской области.

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