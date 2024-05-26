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В Брянской области уничтожили украинский дрон

Богомаз: в небе над Брянской областью сбили украинский беспилотник

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать объекты на территории Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы субъекта, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекли в небе над Брасовским районом. Речь идет о беспилотнике самолетного типа. Впоследствии в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) и сбили заданную цель.

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Богомаз.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

В ночь на 24 мая в воздушном пространстве Брянской области уничтожили украинский дрон самолетного типа. Губернатор региона рассказал, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких повреждений.

21 мая Стародубский муниципальный округ Брянской области подвергся атаке сразу двух беспилотников. При помощи этих летательных аппаратов бойцы ВСУ повредили два частных дома и два автомобиля, принадлежавшие одному из местных сельскохозяйственных предприятий.

Ранее украинские военные обстреляли село в Брянской области.

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