Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы тревоги звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Харьковской области звучит более 13 часов. В остальных указанных регионах тревогу объявили практически одновременно — в 22.15 мск.

До этого стало известно, что в городе Херсон, расположенном на юге Украины, зафиксирована серия взрывов.

Незадолго до этого о взрывах сообщалось в украинских городах Харькове, Чернигове и Кропивницком.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.