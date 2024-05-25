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Над Белгородской областью уничтожено 15 реактивных снарядов

Минобороны: над Белгородской областью ПВО уничтожила 15 реактивных снарядов

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РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Соответствующую информацию представило Минобороны РФ.

Отмечается, что около 19:00 мск дежурные средства ПВО пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Для атаки украинская сторона использовала реактивную систему залпового огня RM-70.

«Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — заявили в оборонном ведомстве.

До этого сообщалось, что серия взрывов прозвучала в центральной части Белгорода на фоне режима ракетной опасности, объявленного в городе.

Перед этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовой автомобиль в селе Борисовка Белгородской области с применением дрона-камикадзе.

Утром 25 мая ВСУ дважды атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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