В Белгороде прозвучали взрывы

Серия взрывов прозвучала в центральной части Белгорода на фоне режима ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, около 18:50 мск в центре города прогремело несколько взрывов, некоторые из них оказались очень громкими. У припаркованных автомобилей сработала сигнализация, в домах дрожали оконные стекла.

В материале отмечается, что в Белгороде прозвучало порядка десяти взрывов, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого на территории Белгорода и Белгородского района объявили режим ракетной опасности, он продлился около десяти минут.

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