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В Белгороде прозвучали взрывы

В центре Белгорода произошла серия взрывов на фоне ракетной опасности

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РИА Новости

Серия взрывов прозвучала в центральной части Белгорода на фоне режима ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, около 18:50 мск в центре города прогремело несколько взрывов, некоторые из них оказались очень громкими. У припаркованных автомобилей сработала сигнализация, в домах дрожали оконные стекла.

В материале отмечается, что в Белгороде прозвучало порядка десяти взрывов, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого на территории Белгорода и Белгородского района объявили режим ракетной опасности, он продлился около десяти минут.

Перед этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовой автомобиль в селе Борисовка Белгородской области с применением дрона-камикадзе.

Позднее Перед этим министерство обороны РФ сообщало, что российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал кафе.

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