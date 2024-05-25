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Боец ВСУ рассказал о попытке остановить прорыв ВС России в Часове Яре

Комбат ВСУ Федоренко: армия России равняет позиции ВСУ в Часове Яре с землей

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Reuters

Российская армия возьмет под свой контроль украинский город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) спустя несколько недель, ситуация на этом участке фронта становится все более критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко в беседе с газетой The New York Times (NYT).

«Все, что мы можем сделать, — лишь замедлить продвижение русских», — признался комбат.

В материале говорится, что не имея тяжелого вооружения и артиллерии, украинские солдаты все чаще полагаются на беспилотные летательные аппараты, чтобы сбрасывать взрывчатку и припасы для удержания Часова Яра. Благодаря активным и успешным действиям авиации Вооруженных сил (ВС) России, полностью занять населенный пункт они могут в течение нескольких недель. В случае развития подобного сценария в руках Российской армии оказался бы весь восток Украины.

«Это абсолютный театр абсурда», — резюмировал Федоренко.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Часове Яре сложилась сложная ситуация для ВСУ.

Ранее в Китае назвали самую горячую точку конфликта на Украине.

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