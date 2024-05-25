Дрон упал в Адыгее

На территории аула Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи упал беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

«На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств», — написал он.

До этого Минобороны сообщило, что беспилотник сбили в Белгородской области.

Утром 25 мая сообщалось, что ВСУ дважды атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью БПЛА.

В результате падения первого дрона с последующей детонацией оказалась пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Вторая атака привела к повреждению оборудования. На место были направлены оперативные службы, написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее в ООН не смогли объяснить, почему Запад не говорит об ударах Украины по территории России.