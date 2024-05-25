Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Перепаленко, который попал в плен к российской группировке войск «Север», заявил, что украинские военнослужащие не желали обороняться под Харьковом, а помощи в виде боеприпасов они не дождались. Об этом сообщает министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Не все хотели идти защищать Харьков», — сказал он.

По словам пленного, он в составе четырех человек поехал на подкрепление к военнослужащим ВСУ, находившимся на позициях.

«У нас заканчивались боеприпасы. Мы об этом по рации передавали. Никто, ничего. Помощи никакой не было. И мы решили сдаться в плен», — сказал Перепаленко.

67 солдат ВСУ за неделю сдались в плен в зоне проведения спецоперации.

До этого сообщалось, что украинские солдаты пытались добить раненого офицера французского легиона, который попал в российский плен в районе Клещеевки в Донецкой народной республике.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.