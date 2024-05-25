Столтенберг высказался о перспективах вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не знает, когда Украина вступит в НАТО. Его слова приводит The Economist.
«Я не могу точно сказать, когда Украина станет членом НАТО. Но мы помогаем Украине прийти к ситуации, когда будут созданы [необходимые] условия для этого», — заявил он.
По словам генсека НАТО, чтобы приблизить эту перспективу, Украина должна повысить операционную совместимость с силами НАТО и приблизиться к техническим стандартам альянса.
При этом Столтенберг отметил, что сейчас среди стран НАТО нет консенсуса по вопросу о принятии Украины в свои ряды.
Вопреки растространенным заблуждениям, устав НАТО не запрещает принятие в ряды организации стран с неразрешенными территориальными спорами.
До этого Столтенберг призвал НАТО разрешить Украине бить по объектам на территории РФ.
Перед этим еврокомиссар объяснил, почему Украина не может вступить в НАТО во время конфликта.
Ранее Захарова охарактеризовала отношение Столтенберга к Украине.