Столтенберг высказался о перспективах вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не знает, когда Украина вступит в НАТО. Его слова приводит The Economist.

«Я не могу точно сказать, когда Украина станет членом НАТО. Но мы помогаем Украине прийти к ситуации, когда будут созданы [необходимые] условия для этого», — заявил он.

По словам генсека НАТО, чтобы приблизить эту перспективу, Украина должна повысить операционную совместимость с силами НАТО и приблизиться к техническим стандартам альянса.

При этом Столтенберг отметил, что сейчас среди стран НАТО нет консенсуса по вопросу о принятии Украины в свои ряды.

Вопреки растространенным заблуждениям, устав НАТО не запрещает принятие в ряды организации стран с неразрешенными территориальными спорами.

До этого Столтенберг призвал НАТО разрешить Украине бить по объектам на территории РФ.

Перед этим еврокомиссар объяснил, почему Украина не может вступить в НАТО во время конфликта.

Ранее Захарова охарактеризовала отношение Столтенберга к Украине.